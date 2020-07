Probabili formazioni Milan-Parma: scatta l'ora di Bonaventura

L'ex Atalanta può essere la novità nell'undici di Pioli: favorito su Leao e su Paquetà nel trio dietro Ibra. Il Parma ritrova Cornelius, out Kucka.

Il , l'unica squadra imbattuta post lockdown insieme all' , prova a mantenere il momento di forma anche in casa con il . Gli emiliani vanno in trasferta a San Siro per giocarsi le residue chances di Europa, dopo le che il pareggio di in extremis ha spezzato una striscia di quattro sconfitte consecutive.

I rossoneri sono invece reduci dal pareggio di ottenuto grazie al rigore di Kessié, uno degli uomini più in forma e più costanti dell'ultimo mese della squadra di Pioli. Allo stesso tempo, però, anche uno di quelli che potrebbe osservare un turno di riposo in questa 33ª giornata.

L'ivoriano è infatti in ballottaggio con Krunic per affiancare Bennacer. Potrebbe comunque non esser l'unica novità: in difesa davanti a Donnarumma è in dubbio Conti, con Calabria che preme per riavere una maglia da titolare. Intoccabile il resto della linea, con Kjaer - che va verso la permanenza - e Romagnoli al centro ed Hernandez a sinistra.

In attacco due ballottaggi da sciogliere: Bonaventura è in vantaggio su Paquetà per giocare sulla destra, dove, Saelemaekers è squalificato e Castillejo ancora infortunato, mentre Rebic se la deve vedere con Leao, ma parte in vantaggio. Più sicuri del posto Calhanoglu e Ibrahimovic.

Il Parma non potrà disporre di Juraj Kucka, ex di giornata, alle prese con problemi fisici. Insieme a lui out pure Scozzarella. Novità in vista in attacco: Cornelius rientra e può essere già titolare, con Kulusevski e Gervinho ai suoi lati.

A centrocampo Grassi e Brugman favoriti su Hernani per fare reparto con Kurtic, mentre la linea difensiva davanti a Sepe sarà la solita: Iacoponi e Bruno Alves in mezzo, Gagliolo a sinistra e Darmian a destra, in vantaggio su Laurini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-PARMA

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.