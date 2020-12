Probabili formazioni Milan-Lazio: Leão ancora unica punta

Il Milan cerca l'allungo in vetta: big match a San Siro con la Lazio di Inzaghi. Leão sostituto di Ibrahimovic, coppia Caicedo-Immobile.

Una vittoria per sigillare il primo posto e chiudere il 2020 guardando tutti dall'alto verso il basso: il non vuole lasciarsi scappare l'occasione di concludere l'anno in bellezza, anche se contro la bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo.

I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, infatti, sono reduci dal bel successo contro il che ha rafforzato l'autostima di Immobile e compagni, iniezione di fiducia importante dopo qualche prova non proprio esaltante.

Pioli non può fallire contro il suo passato, da affrontare senza Ibrahimovic e Rebic: davvero improbabile la presenza di almeno uno dei due, Leão titolare obbligato nel vertice alto del 4-2-3-1. Domenica il portoghese ha segnato il goal più veloce nella storia della Serie A a Reggio Emilia contro il in poco più di 6 secondi, segnale ulteriore della crescita esponenziale avuta in questi mesi.

Altre squadre

Assenti lo squalificato Kessié e l'infortunato Bennacer: in mediana tocca a Tonali far coppia con Krunic, con Calhanoglu regolarmente al suo posto in posizione centrale sulla trequarti, completata da Saelemaekers e Rebic. In difesa altro gettone dal 1' per Kalulu, autore del suo primo goal italiano a Genova nel precedente turno infrasettimanale.

Lazio con diverse defezioni, soprattutto in mezzo al campo: Escalante confermato tra i titolari con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a fare gli interni, Lazzari e Marusic i due quinti. Caicedo in pole su Correa per affiancare Immobile.

Acerbi dovrebbe partire dalla panchina: spazio per Patric, con Luiz Felipe e Radu a completare il reparto difensivo a protezione dei pali di Reina, preferito ancora a Strakosha.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leão.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.