Probabili formazioni Milan-Juventus: è Ibra-Ronaldo, gioca Higuain, out Rebic

Higuain guiderà l'attacco della Juve per l'assenza di Dybala, Rugani in difesa. Nel Milan Rebic dalla panchina, anche se Calhanoglu è in dubbio.

Anche se la lotta per lo Scudetto sembra ormai vinta, la Juventus è attesa da una sfida molto importante questa sera in casa del Milan . Una partita che rappresenta il primo vero ostacolo in campionato da quando è ripartita la , e proprio per questo Sarri ha voglia di vedere il comportamento della squadra.

Anche perché Maurizio Sarri si trova a dover fronteggiare due assenze importanti contro il : Paulo Dybala Matthijs De Ligt sono infatti squalificati e rappresentano probabilmente due dei giocatori più in forma del momento bianconero. L'allenatore della Juve in conferenza alla vigilia ha fatto capire che punterà su Gonzalo Higuain e Daniele Rugani.

"Higuain e Rugani? Le soluzioni più scontate sembrerebbero queste. Tutti parlano della nostra rosa larghissima, ma in realtà in questo momento abbiamo 15 giocatori di campo. Chiellini e Alex Sandro ieri hanno fatto una bella fetta d'allenamento assieme agli altri, ma non sono ancora in condizione".

A centrocampo quindi l'unico vero ballottaggio della partita, con Pjanic e Bentancur sicuri di un posto. Per la terza maglia battagliano Matuidi e Rabiot, con il primo in vantaggio. Danilo giocherà ancora da terzino sinistro.

Nel Milan Stefano Pioli non può prescindere da Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco. Sarà bellissima in campo la sfida con Cristiano Ronaldo, due mostri sacri del goal e del calcio in generale degli ultimi 15 anni.

Per questo Ante Rebic potrebbe accomodarsi in panchina anche se vanno monitorate le condizioni di Calhanoglu, che non è al meglio ma che comunque si candida a partire dal primo minuto. Sulla destra confermato Saelemaekers dopo le ultime belle prestazioni.

In difesa Conti e Calabria sono in ballottaggio per la maglia da titolare a destra, mentre non si tocca (anche forzatamente) la coppia di difensori centrali formata da Romagnoli e Kjaer.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.