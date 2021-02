Probabili formazioni Milan-Inter: Eriksen e Rebic titolari

Negli ultimi anni non c'è mai stato un Derby così importante a livello di classifica: Inter e Milan si affrontano con Eriksen e Rebic titolari.

Il match di cartello del 23esimo turno di Serie A non può che essere Milan-Inter. Non solo è un Derby, che già di per sé porta in dote una grossa fetta di magia, ma stiamo anche parlando di una partita che mette l'una contro l'altra la prima e la seconda della classe.

Questo sarà il 174° Derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide), contro i 52 rossoneri, completano 55 pareggi.

Il Milan può vincere entrambe le gare in una singola stagione di Serie A contro l’Inter per la seconda volta negli ultimi 15 anni: in precedenza ci è riuscito nel 2010/11, 1-0 all’andata e 3-0 al ritorno.

La precedente occasione in cui Milan e Inter si sono affrontati in Serie A trovandosi ai primi due posti in classifica è stata il 2 aprile 2011 (successo 3-0 per i rossoneri; stagione in cui vinsero il loro ultimo Scudetto).

Stefano Pioli ha soltanto un paio di dubbi riguardo alla formazione che affronterà l'Inter: in mezzo al campo c'è un solo posto a disposizione per uno tra Meité e Tonali, con il secondo in vantaggio. L'altro dubbio riguarda l'esterno sinistro, con Rebic in leggero vantaggio su Leao. La sorpresa può essere Brahim Diaz, tornato tra i convocati.

Per il resto formazione tipo, con Ibra prima punta e Calhanoglu alle sue spalle, Saelemaekers sulla fascia destra. In difesa Calabria ed Hernandez sulle fasce, Kjaer e Romagnoli in mezzo. Donnarumma ovviamente in porta.

Il dubbio che si porta dietro Antonio Conte è invece uno solo: Eriksen è in vantaggio su Gagliardini per la terza maglia a disposizione a centrocampo. A sinistra Perisic ha vinto il ballottaggio con Darmian, mentre a destra ovviamente è confermato Hakimi.

Coppia titolare anche in attacco, con Lukaku affiancato da Lautaro Martinez. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.