Probabili formazioni Milan-Genoa: Rafael Leao sostituisce Ibrahimovic

Il Milan, privo dello squalificato Ibrahimovic, vuole tornare alla vittoria in casa contro il Genoa. Pioli sceglie Rafael Leao, Mandzukic in panchina.

Il Milan scende in campo all'ora di pranzo contro il Genoa per ritrovare la vittoria casalinga che manca ormai da troppo tempo e mettere pressione alle altre squadre impegnate nella corsa a un posto in Champions League.

Segui Milan-Genoa in diretta streaming su DAZN

Pioli deve però fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, squalificato, al suo posto giocherà Rafael Leao con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro il portoghese. A centrocampo confermatissimi Bennacer e Kessiè.

L'altro dubbio è sull'out destro della difesa dove si giocano una maglia Kalulu e Dalot, col primo favorito. In mezzo ancora Tomori con Kjaer, Theo Hernandez terzino sinistro.

Ballardini schiera il Genoa col 3-5-2, in attacco si rivede Shomurodov dal 1' in coppia con Scamacca. Sulla sinistra rientra Czyborra, Biraschi confermato a destra.

In mezzo al campo maglia da titolare per Behrami, difesa a tre con Goldaniga, l'ex Zapata e Masiello davanti a Perin.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca.