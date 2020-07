Probabili formazioni Milan-Bologna: Saelemaekers e Rebic titolari

Il Milan ospita il Bologna nel 34° turno di campionato. Pioli rilancia Saelemaekers e Rebic, Mihajlovic pronto a dare una chance a Santander.

E’ una delle squadre che meglio in assoluto ha assorbito il lungo stop imposto dal Coronavirus e la lunga serie di sette risultati utili consecutivi lo certifica. Il , archiviata anche la pratica , torna in campo questa sera con l’obiettivo di mettere in cascina altri punti che possano rendere ancor più in discesa la strada che porta ad una qualificazione europea.

I meneghini ospiteranno al Giuseppe Meazza un che negli ultimi tre turni non è riuscito a cogliere la vittoria e che viene dai due pareggi di fila contro Parma (a negare il successo ai felsinei sono state due reti subite in pieno recupero) e .

Stefano Pioli si affiderà all’ormai consueto 4-2-3-1 nel quale Kjaer e Romagnoli andranno a comporre la coppia centrale di difesa, mentre Conti (leggermente favorito su Calabria) e Theo Hernandez saranno chiamati a presidiare gli esterni.

In mediana si rivedrà Bennacer al fianchi dell’intoccabile Kessié, mentre le novità più importanti dovrebbero riguardare il reparto avanzato. Ibrahimovic verrà confermato come unica punta, ma dovrebbe cambiare il trio di elementi a suo supporto rispetto alla sfida con il Parma. Leao e Bonaventura dovrebbero infatti lasciare il posto a Saelemaekers, che è di rientro dopo la squalifica, e a Rebic, mentre pare scontata la conferma dal 1’ di Calhanoglu.

Indisponibili Duarte, Musacchio, Castillejo e Paquetà.

Modulo speculare per Sinisa Mihajlovic, che nel suo 4-2-3-1 non potrà contare sugli infortunati Bani e Schouten. La linea difensiva davanti a Skorupski dovrebbe essere composta da Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks.

Dominguez è leggermente favorito su Medel per una maglia da titolare in mediana al fianco di Poli, mentre in attacco potrebbe toccare a Santander che, secondo quelle che sono le indicazioni date dalle ultime sedute di allenamento, sembra avere più chance di scendere in campo dal 1’ rispetto a Palacio e Barrow. A suo supporto agiranno Orsolini (che si appresta a tornare quindi titolare), Soriano e Sansone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-BOLOGNA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti , Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.