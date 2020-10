Probabili formazioni Midtjylland-Atalanta: Muriel titolare in attacco

Il cammino europeo della squadra di Gasperini riparte dalla Danimarca: duo d'attacco tutto colombiano, col Papu a supporto e Ilicic in panchina.

Dopo l’amara eliminazione dello scorso agosto per mano del , il cammino europeo dell’ riparte dalla . Nella prima sfida del gruppo D, che comprende anche e , i bergamaschi sfidano il Midtjylland, sulla carta la squadra più debole nel lotto. Ma occhio alle insidie della lunga trasferta danese.

Gli orobici riprendono la corsa in con l’obiettivo - ambizioso, ma non irraggiungibile - di migliorare il rendimento dello scorso anno. Ovvero: obiettivo semifinale. Apparentemente un’impresa, ma la Dea ha già mostrato di saper sorprendere fuori dai confini nazionali. La possibilità di giocare a Bergamo, anche se senza pubblico, potrebbe essere una risorsa in più.

Occhio però alla squadra di Priske, con una storia molto particolare nella costruzione della rosa e nel sviluppo. Che ha portato alla vittoria dell’ultimo campionato, il terzo in cinque anni. E la qualificazione in Champions League. Magari senza nomi di grido, ma con grande compattezza di squadra.

I danesi si schiereranno con il 4-2-3-1, con Kaba da riferimento offensivo, con Evander, Pione Sisto e Dreyer sulla trequarti. In mediana lo statunitense Cajuste con Onyeka. Difesa davanti ad Hansen con Andersson e Paulinho larghi, Sviatchenko e Scholz in mezzo.

L’Atalanta dovrà fare a meno di quattro elementi: Carnsecchi è positivo al Covid-19, mentre Malinovskyi, Caldara e Gollini non sono convocati per problemi fisici. Scelte quasi obbligate in porta e in difesa: davanti a Sportiello, ci sono Toloi, Palomino e Djimsiti.

A centrocampo De Roon affianca Freuler, con Hateboer che torna titolare a destra con Gosens sempre intoccabile a sinistra. Il Papa Gomez mantiene il posto sulla trequarti, mentre in attacco Muriel è il favorito per affiancare Duvan Zapata. Cerca spazio Pasalic, mentre Ilicic partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND-ATALANTA

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.