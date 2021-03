Probabili formazioni Manchester City-Borussia Mönchengladbach: Gabriel Jesus punta

Forte dello 0-2 dell'andata, il Manchester City vuole chiudere la pratica col Borussia Mönchengladbach: Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling nel tridente.

La qualificazione ai quarti di Champions League è più che alla portata per il Manchester City, favorito grazie alle due reti segnate in 'trasferta' all'andata: anche il ritorno degli ottavi contro il Borussia Mönchengladbach si gioca alla Puskas Arena di Budapest, campo neutro designato per far fronte alle restrizioni imposte dai governi in tema di lotta al Coronavirus.

Di Bernardo Silva e Gabriel Jesus i goal che mettono i 'Citizens' in una posizione di forte vantaggio: per il brasiliano altro gettone da titolare al centro del tridente d'attacco, completato da Mahrez e Sterling.

Gündoğan e De Bruyne mezzali ai fianchi del regista Rodri, difesa con Walker e Cancelo sulla linea dei terzini e Ruben Dias e Laporte in mezzo. Tra i pali il solito Ederson.

I tedeschi puntano sull'estro di Plea, assistito dai trequartisti Lazaro, Stindl ed Herrmann. Zakaria e Neuhaus i due mediani. Retroguardia con Lainer, Ginter, Elvedi e Wendt a protezione della porta di Sommer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gündoğan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Herrmann; Plea.