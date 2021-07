Probabili formazioni Lugano-Inter: Pinamonti e il baby Satriano in attacco

Simone Inzaghi debutta alla guida della formazione campione d'Italia affrontando il Lugano in amichevole. Tra i 'big' ci sono Handanovic e Skriniar.

L' Inter del nuovo corso targato Simone Inzaghi riparte da Lugano. I nerazzurri saranno impegnati oggi per la prima amichevole dell'anno sul prato del 'Cornaredo Stadium'. Il match sarà aperto al pubblico e sono previsti circa 6000 spettatori che potranno accedere all'impianto tramite Green Pass.

La formazione campione d'Italia si prepara a scendere in campo con uno schieramento ampiamente rimaneggiato vista la logica assenza dei calciatori impegnati a Euro 2020. Tra i titolarissimi ci saranno sicuramente capitan Handanovic tra i pali e Skriniar nel pacchetto difensivo insieme a Ranocchia e D'Amborosio. A centrocampo spazio a Gagliardini, Agoume e soprattutto a Nainggolan.

Sulle corsie laterali agiranno Darmian a destra e Dimarco - fresco di rientro dal Verona - a sinistra. In attacco il tandemo composto da Pinamonti e dal primavera Satriano.

Il Lugano di Abel Braga risponde sulle note del 5-3-2. In porta ci sarà Baumann, in difesa largo a Hajrizi, Daprelà e Ziegler (ex Juve e Samp) sorretti sui binari laterali da Lavanchy e Facchinetti. In mediana ci saranno Sabbatani, Lovric e Custodio a sostegno del duo d'attacco Bottani-Muci.

LUGANO (5-3-2): Baumann; Lavanchy, Hajrizi, Daprelà, Ziegler, Facchinetti; Sabbatani, Lovric, Custodio; Bottani, Muci. All. Braga

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Darmian, Gagliardini, Agoume, Nainggolan, Dimarco; Pinamonti, Satriano. All. S. Inzaghi