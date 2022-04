Probabili formazioni Liverpool-Villarreal: Luis Diaz nel tridente, panchina per Jota e Firmino

Manchester City, Real Madrid, Liverpool... e Villarreal. È facile identificare la sorpresa tra le migliori quattro d'Europa del 2022. Non per questo, però, il Submarino Amarillo va sottovalutato: dopo aver vinto l'Europa League lo scorso anno, gli uomini di Emery puntano anche all'obiettivo grosso.

Dopo aver fatto fuori Juventus e Bayern Monaco, senza mai perdere una partita, gli spagnoli puntano a fare la sorpresa anche in casa di Klopp e dei Reds, probabilmente i favoritissimi insieme al City per la vittoria finale della competizione.

Sarà una partita speciale anche per i due allenatori: Emery e Klopp si ritrovano dopo la finale dell'Europa League 2016, vinta dallo spagnolo ccon il Siviglia.

Gli Scousers come sempre in attacco hanno l'imbarazzo della scelta, ma sembra Luis Diaz il favorito per comporre il tridente con Salah e Mané. Thiago a centrocampo con Henderson e Fabinho, in difesa Konaté più di Matip.

Emery di dubbi ne dovrebbe avere meno: si va verso la conferma dello stesso identico undici visto all'andata e al ritorno nei quarti contro il Bayern Monaco, l'unica novità potrebbe essere l'esclusione iniziale di Gerard Moreno per fare spazio a Chukwueze.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Parejo, Capoue, Coquelin; Chukwueze, Lo Celso, Danjuma. All. Emery