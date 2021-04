Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid: gioca Thiago Alcantara, emergenza difesa per Zidane

Il Liverpool deve ribaltare la sconfitta per 3-1 subita all'andata contro il Real Madrid, gioca Thiago Alcantara. Zidane in emergenza.

Una settimana dopo il 3-1 dell'andata, il Liverpool cerca l'impresa quasi impossibile contro il Real Madrid nel ritorno dei quarti di Champions League.

I Reds, travolti nel primo tempo, hanno raddrizzato almeno in parte la situazione durante la ripresa della gara d'andata grazie al goal di Salah che tiene aperto un piccolo spiraglio per la qualificazione.

Tanti i dubbi di formazione per Klopp che potrebbe arretrare Fabinho in difesa e rilanciare Thiago Alcantara dal 1' a centrocampo. In attacco Diogo Jota è ancora favorito su Firmino come punta centrale del tridente completato da Salah e Mané.

Zidane deve sempre fare a meno di Varane e Sergio Ramos, entrambi positivi al Covid-19, il terzino destro sarà Odriozola che sostituirà l'infortunato Lucas Vazquez (per lui stagione finita).

Tutto confermato a centrocampo. Davanti il tridente formato da Asensio, Benzema e Vinicius, quest'ultimo grande protagonista della gara d'andata con una doppietta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Diogo Jota, Mané.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.