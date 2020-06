Probabili formazioni Lecce-Milan: Rebic unica punta, Bonaventura c'è

Dopo i recuperi il Milan è scivolato al nono posto: la trasferta di Lecce è già decisiva per non perdere contatto dalla zona Europa League.

Se prima la situazione era critica, ora è al limite della disperazione: i recuperi della 25esima giornata hanno spinto il fino al nono posto, sorpassato dal e agganciato dal .

Che sia chiaro: la qualificazione alla prossima non è totalmente compromessa (il settimo posto dista solo due punti), ma urge una reazione per cambiare la triste rotta intrapresa prima del lockdown, certificata dal ko interno col in un San Siro senza tifosi.

Il recente impegno della Coppa è stato poco indicativo per Pioli, costretto a fare a meno degli squalificati Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic sul campo della : l'espulsione immediata di Rebic ha stravolto ulteriormente il volto della formazione rossonera, spuntata in avanti e con il solo classe 2002 Colombo a disposizione.

Alla fine è arrivato uno 0-0 inutile per l'accesso in finale ma, allo stesso tempo, utile per fare morale: stoppare Cristiano Ronaldo e compagni nella loro tana non è da tutti, impresa che assume significato particolare se rapportata alle tante assenze e alle difficoltà di impostare una manovra degna di questo nome.

La trasferta di è dunque una delle ultime spiagge per non perdere terreno da chi sta davanti: Milan ancora orfano dell'infortunato Ibrahimovic, toccherà a Rebic guidare l'attacco con il supporto di Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura, quest'ultimo dirottato a sinistra.

Solita mediana composta da Kessié e Bennacer, sulla linea dei terzini tornerà Hernandez (che ha annunciato la sua permanenza): la sua assenza a si è fatta sentire e Pioli spera nelle sue sgroppate palla al piede per far saltare il banco leccese. Kjaer chiamato agli straordinari in coppia con Romagnoli, considerato che la stagione di Musacchio dovrebbe essere già finita.

Lecce che punta sulla voglia di rivalsa dell'ex Lapadula, terminale offensivo di riferimento accompagnato, sulla trequarti, dall'estro di Falco e Saponara (altro ex). Grosso dubbio nella zona centrale: Petriccione e Majer in pole su Mancosu, ballottaggio che rimarrà fino all'ultimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE-MILAN

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, Saponara; Lapadula.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.