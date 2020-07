Probabili formazioni Lecce-Lazio: Immobile e Caicedo tornano titolari

Simone Inzaghi recupera un po' di giocatori ma lascia Milinkovic a riposo dopo l'acciacco fisico. Babacar unica punta nel Lecce.

Dopo la brutta caduta contro il , la punta a riscattarsi subito anche se il sogno dello Scudetto sembra ormai troppo lontano. Ma c'è comunque un secondo posto da difendere ed in tal senso la sconfitta dell' contro il è stata una manna dal cielo.

L'impegno della 31esima giornata non è proibitivo per la squadra di Simone Inzaghi, che però fa visita ad un voglioso e combattivo per cercare la salvezza. Anche la squadra di Liverani arriva da una sconfitta, quella contro il per 4-2.

Simone Inzaghi recupera Immobile e Caicedo dopo la squalifica e li schiera insieme in attacco, anche per l'infortunio di Joaquin Correa, che lo terrà fuori per un po'.

A centrocampo non è ancora al meglio Milinkovic-Savic. Sulle fasce invece confermati Lazzari e Jony., mentre Parolo è confermato dal primo minuto in mediana.

Problemi per Liverani, che avrà ancora out per infortunio Lapadula in attacco e a centrocampo dovrà rinunciare allo squalificato Tachtsidis. In difesa, inoltre, è out il centrale Rossettini, ricoverato in ospedale per una febbre persistente. Davanti a Gabriel, dunque, in mezzo ci sarà Paz, in ballottaggio con l'adattato Donati per affiancare capitan Lucioni. In attacco Babacar nel ruolo di centravanti. A sostegno, sulla trequarti, Saponara affianca Falco.

Sono 29 i precedenti tra Lecce e Lazio in campionato: per i padroni di casa sei successi, sei pareggi e 17 sconfitte; la Lazio è la squadra contro cui il Lecce ha segnato di più in (30 goal).

Da quando gioca nella Lazio Ciro Immobile ha segnato ben 21 gol in 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una contro il Lecce nella gara di andata.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Djavan Anderson, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, J.Lukaku; Immobile, Caicedo.