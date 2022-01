Probabili formazioni Lazio-Udinese: Sarri coi titolari, Beto in panchina

Dopo il campionato, torna la Coppa Italia. All'Olimpico, Lazio e Udinese si giocano il passaggio ai quarti di finale della competizione. Gara secca, con supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità dopo 90 minuti. Chi vince sfida il Milan, che la scorsa settimana ha estromesso il Genoa.

La Lazio, reduce dalla bella vittoria ottenuta in casa della Salernitana, considera la Coppa Italia una concreta occasione di riscatto dalle difficoltà incontrate fin qui in Serie A. Ed è per questo motivo che Maurizio Sarri schiererà quanto di meglio ha a disposizione, con l'eccezione di Pedro, che potrebbe rientrare dopo la sosta a causa dell'infortunio muscolare rimediato all'Arechi.

Immobile ci sarà, intoccabile al centro dell'attacco. E come lui i vari Reina, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. A completare il tridente offensivo sarà Zaccagni, sostituto di Pedro. Sulla destra ecco Lazzari, reduce dalla rete di Salerno.

L'Udinese cambia invece qualcosa rispetto alla sfida contro la Juventus: la novità più importante è la probabile panchina iniziale di Beto, risparmiato da Cioffi per far spazio alla coppia Pussetto-Success. In porta torna Silvestri, in mezzo al campo c'è Jajalo.

Lazio e Udinese si ritrovano un mese e mezzo dopo l'incredibile sfida valida per il campionato: in quell'occasione finì 4-4, con i friulani avanti per 3-1, quindi rimontati fino al 4-3 biancoceleste e infine capaci di trovare il definitivo pareggio con Arslan al nono minuto di recupero.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Zeegelaar, Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Udogie; Pussetto, Success. All. Cioffi