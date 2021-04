Probabili formazioni Lazio-Spezia: Pereira a centrocampo

I biancocelesti orfani di Luis Alberto puntano sul brasiliano come interno di centrocampo con Milinkovic-Savic. Lo Spezia ritrova Provedel.

La corsa alla Champions League della Lazio in questo finale di stagione riparte dalla sfida interna contro lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano arriva all'Olimpico con la speranza di strappare altri punti importanti per la salvezza.

I biancocelesti sono fermi a 49 punti e vedono il quarto posto distante 6 lunghezze, un divario non incolmabile. Immobile e compagni però dovranno riuscire a inanellare una serie di risultati utili importanti.

Simone Inzaghi ha perso Luis Alberto per una distorsione alla caviglia e non ha intenzione di rischiare niente. Al suo posto Andreas Pereira come interno di centrocampo, con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic a completare il reparto.

Davanti a Reina, Marusic dovrebbe sostiture Patric che non è al meglio. Insieme a lui confermatissimi Radu e Acerbi, mentre Lazzari e Lulic presidieranno le fasce. Correa affianca Immobile nel tandem, con Caicedo pronto a subentrare dalla panchina.

Lo Spezia ritrova Provedel tra i pali dopo il Covid-19. Ferrer e Bastoni corrono sulle fasce, con Chabot che affianca Terzi in mezzo. Maggiore e Pobega interni di centrocampo con Ricci al centro, mentre Verde e Gyasi in attacco affiancano Piccoli, ancora preferito a Nzola.

La squadra di Italiano con la vittoria sul Cagliari nell'ultimo turno è salita a +7 sulla zona retrocessione, confermandosi una delle rivelazioni dell'annata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi.