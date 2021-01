Probabili formazioni Lazio-Sassuolo: Caicedo partner di Immobile

Sfida dal forte sapore europeo tra Lazio e Sassuolo: tandem Caicedo-Immobile per Inzaghi, Akpa-Akpro titolare. Neroverdi senza Boga: panchina per lui.

a caccia di punti che possano riavvicinarla con convinzione alla zona : ultimo sforzo del girone d'andata contro il , staccato di un solo punto dai biancocelesti e tentato dall'idea del sorpasso.

Simone Inzaghi alle prese con almeno due importanti assenze: Luis Alberto è out dopo essere stato operato d'urgenza per appendicite, Luiz Felipe ne avrà per un paio di mesi. Chance da titolare, dunque, per Akpa-Akpro e Patric.

Caicedo verso la vittoria del ballottaggio con Correa per affiancare Immobile, Lazzari e Marusic gli esterni. Centrocampo con la qualità di Milinkovic-Savic e la tenacia di Lucas Leiva. Dietro, oltre a Patric, spazio anche per Acerbi e Radu. Reina in porta.

Altre squadre

De Zerbi recupera Boga che però partirà dalla panchina: fiducia a Traorè sulla sinistra, con Defrel e Djuricic a completare la batteria dei trequartisti a supporto di Caputo. Di rientro Obiang (dopo la squalifica) e Locatelli (reduce da una contusione al piede). Difesa con Müldür e Rogerio sulla linea dei terzini, Marlon e Gian Marco Ferrari in posizione centrale. Consigli inamovibile tra i pali.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro, Marusic; Immobile, Caicedo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traorè; Caputo.