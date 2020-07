Probabili formazioni Lazio-Sassuolo: Cataldi in cabina di regia

Reduce da due sconfitte consecutive, la Lazio ospita il Sassuolo nel 32° turno di Serie A. Maglie da titolare per Cataldi e Lukaku.

Si apre all’Olimpico, dove la ospita il , il 32° turno del campionato di . La compagine biancoceleste, reduce dalle sconfitte patite contro e , cercherà di riprendere il proprio cammino e di approfittare magari dello scontro diretto - (prima e terza della classifica), ma l’ostacolo sulla sua strada non è di quelli facili da superare.

Il Sassuolo di De Zerbi infatti, ha vinto le sue ultime tre partite, è in striscia positiva da cinque turni e dalla ripresa del torneo ha subito un solo stop: quello con l’Atalanta nel recupero della 25esima giornata.

Per l’occasione, Simone Inzaghi non potrà certamente contare su Patric, che è stato stangato dal Giudice Sportivo dopo il morso a Donati, nei minuti finali dell’ultima uscita del Via del Mare. Out anche Correa, che non sarà a disposizione fino a fine mese a causa di un infortunio e che si è andato ad aggiungere ai lungo degenti Lulic e Marusic.

Nel 3-5-2 del tecnico biancoceleste, saranno quindi Bastos, Acerbi e Radu a completare la linea difensiva davanti a Strakosha.

A centrocampo, Cataldi dovrebbe andare in cabina di regia (Leiva non è al meglio) e al suo fianco in posizione di interni di destra e sinistra dovrebbero esserci Milinkovic-Savic (chiamato a stringere i denti) e Luis Alberto. Gli esterni verranno presidiati da Lazzaro e Jordan Lukaku che è favorito su Jony. In attacco spazio alla coppia composta da Immobile e Caicedo.

Roberto De Zerbi risponderà con il consueto 4-2-3-1 nel quale non ci saranno gli infortunati Romagna, Obiang e Defrel. Davanti a Consigli, dovrebbero essere Toljan (in leggero vantaggio su Muldur), Magnani, Ferrari e Kyriakopoulos a comporre il pacchetto di difesa.

In mediana, Bourabia dovrebbe vincere il ballottaggio con Locatelli e sistemarsi al fianco di Magnanelli, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Caputo, agirà un tridente che prevederà Berardi, Djuricic e Boga.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.