Probabili formazioni Lazio-Roma: Dzeko vs Immobile, Pedro e Correa in panchina

La 18esima giornata di Serie A si apre con un anticipo di lusso: il Derby della Capitale, Roma e Lazio si giocano il dominio cittadino.

Una sfida che vale una stagione. Anche se siamo solo a metà annata e e hanno ancora tanti obiettivi da cogliere, beh portarsi a casa il Derby della Capitale sarebbe già un buon modo per mettere da parte un traguardo stagionale.

Oggi, come anticipo serale del venerdì sera, si apre la 18esima giornata di Serie A proprio con Lazio-Roma. Una sfida che vale per i giallorossi l'inseguimento al secondo posto occupato dall' , mentre per i biancocelesti sarebbe fondamentale tornare in corsa per un posto nella prossima .

In classifica ci sono infatti sei punti di distanza tra Roma e Lazio, con un inizio di stagione in campionato meglio giocato dai giallorossi. Ma il Derby, come è noto, è una partita a sé, in cui può succedere veramente di tutto, non esistono pronostici.

Derby della Capitale numero 153 in : il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi, tra cui entrambe le sfide dello scorso campionato (1-1 sia all’andata che al ritorno).

Molto atteso il duello tra i due bomber, Edin Dzeko e Ciro Immobile: il bosniaco ha segnato tre reti contro la Lazio, mentre per l'attaccante italiano già cinque goal alla Roma in nove gare.

Sfida anche tra due dei quattro centrocampisti con più assist vincenti in questo campionato: Henrikh Mkhitaryan della Roma (primatista con otto) e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio (cinque), tra di loro a quota sei Brozovic e Calhanoglu.

Pochi dubbi di formazione per entrambe le squadre. Simone Inzaghi sceglie ancora Reina in porta, non potendo contare su Strakosha. In difesa terzetto composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Centrocampo classico con Lucas Leiva regista, Luis Alberto e Milinkovic-Savic da mezzali. A tutta fascia, invece, Marusic e Lazzari. In attacco Correa è recuperato solo per la panchina, ci saranno ancora Caicedo e Immobile.

Schieramento classico anche per la Roma, con Pedro che va in panchina non ancora al top della condizione. Pellegrini e Mkhitaryan supportano Dzeko. Regia affidata ancora a Villar, al fianco di Veretout. Spinazzola e Karsdorp lungo tutta la fascia. In difesa non ci sono dubbi con Mancini, Smalling ed Ibanez. Pau Lopez in porta a caccia del riscatto.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.