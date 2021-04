Probabili formazioni Lazio-Milan: Theo Hernandez recuperato

Nella Lazio spazio per Marusic e Lulic, in avanti dentro Correa. Milan con Bennacer e Rebic, Mandzukic prima punta.

La Juventus ha rallentato ancora una volta, Lazio-Milan diventa decisiva per la Champions League. I biancocelesti devono recuperare in classifica per poter arrivare tra le prime quattro, ma la gara contro i rossoneri e quella da recuperare contro il Torino potrebbero essere decisive. Anche i rossoneri devono rispondere ai risultati delle altre contendenti.

Lo scorso dicembre il Milan ha battuto la Lazio a San Siro di misura per 3-2, avendo per ora lo scontro diretto a favore. Otto i punti che separano i menghini dai capitolini: tutto ancora da scrivere per quanto riguarda la Champions League.

Nella Lazuo dentro Correa al fianco di Immobile con Lazzari e Lulic esterni titolari nel 3-5-2 di Inzaghi. In mezzo ci sono Lucas Leiva e Luis Alberto insieme a Milinkovic-Savic, con Reina tra i pali difeso dal terzetto Marusic-Acerbi-Radu.

Nel Milan sarà Mandzukic la prima punta, supporatto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers. Ancora out invece Ibrahimovic. A centrocampo torna Bennacer insieme a Kessiè, così come Theo Hernandez sulla corsia mancina insieme a Calabria, Kjaer e Tomori. In porta Donnarumma.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.