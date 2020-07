Probabili formazioni Lazio-Milan: Ibrahimovic può tornare titolare, Inzaghi in emergenza

Pioli ritrova lo svedese dal 1' per la sfida contro la seconda in classifica, priva degli squalificati Immobile e Caicedo.

È una di rimonta quella che ci ha restituito il campionato di dopo la lunga pausa. Sia contro la che contro il ha dovuto ribaltare lo svantaggio iniziale di 1-0. Poi, due vittorie fondamentali per tenere il passo della capolista, distante 4 punti (68 contro 72).

La sconfitta con l' ha frenato il ritmo della squadra di Inzaghi, ritrovato poi negli ultimi 180 minuti. Questa sera all'Olimpico contro il i biancocelesti hanno l'obbligo di vincere per non sganciarsi dal treno Scudetto e tenere anche a bada l' , in risalita a 64 punti. I rossoneri invece dopo due vittorie hanno frenato contro la . Per ora mantengono il settimo posto a 43 punti, ma a -1 c'è un che spinge.

La Lazio arriva al match in piena emergenza per quanto riguarda l'attacco. Sono squalificati Immobile e Caicedo, in più manca anche Adekanye, una delle alternative naturali in attacco. Insieme a Correa avanza Luis Alberto - che verrà premiato come MVP di febbraio del campionato - lasciando campo a centrocampo a Cataldi, favorito su Anderson e all'eventuale adattamento di Patric (con l'inserimento di Bastos in difesa).

Recuperato Lazzari, dato in dubbio alla vigilia da Inzaghi, confermato anche Jony a sinistra, così come Acerbi e Radu insieme probabilmente a Patric nella linea davanti a Strakosha. Out Marusic, Luiz, Felipe e Lulic.

Il Milan ritroverà finalmente Zlatan Ibrahimovic dal 1' dopo averlo inserito al 65' contro la SPAL: lo svedese sosterrà un provino prima della partita e deciderà se prendersi la maglia da titolare a spese di Rebic, apparso sotto tono a Ferrara. Pioli alla vigilia ha annunciato che spera di avero per più di 25 minuti.

Dietro di lui linea a tre priva dell'infortunato Castillejo con Saelemaekers, Paquetà e Calhanoglu. In mediana solita e solida coppia formata da Kessié e Bennacer. Difesa davanti a Gigio Donnarumma con Hernandez che dovrebbe farcela a sinistra, Conti favorito a destra, più Kjaer a fianco di capitan Alessio Romagnoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic.