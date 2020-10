Probabili formazioni Lazio-Inter: torna la 'LuLa', Correa recuperato

L'Inter vuole la terza vittoria su tre gare: contro la Lazio spazio a Lukaku e Lautaro, panchina per Eriksen. Correa in coppia con Immobile.

Vincere per alimentare il filotto e dare un chiaro segnale al campionato: l' spera di riuscire a fare ciò che lo scorso anno non accadde, cioè prendersi i tre punti sul campo di una ridimensionata dal poker rifilatole dall' .

A febbraio, prima della sospensione causa Covid-19, i nerazzurri giocarono una delle partite più brutte della gestione Conte proprio all'Olimpico: all'iniziale vantaggio di Young risposero Immobile su rigore e Milinkovic-Savic.

L'intenzione dell'Inter tutta è di non ripetere quella prestazione insufficiente, dimostrando che lo step superiore del salto di qualità contro le altre big è stato finalmente raggiunto.

Per l'occasione ci sarà il ritorno dal primo minuto della 'LuLa': Lautaro è partito dalla panchina a , per poi entrare e mettere a referto la rete del momentaneo 1-5, sostituendo proprio Lukaku che quindi ha potuto rifiatare nella mezz'ora finale.

Ballottaggio aperto sulla fascia sinistra, dove Perisic è in vantaggio su Young per giocare titolare. Altra panchina per Eriksen e conferma per Gagliardini in mezzo al campo, assieme a Vidal e a Barella, con quest'ultimo che potrebbe agire da jolly facendo la spola tra la mediana e la trequarti. L'out di destra spetta ad Hakimi, già diventato padrone incontrastato di quella zona.

In difesa si va verso l'esclusione di Kolarov dopo due partite disputate come centrale di sinistra: al suo posto Bastoni, con De Vrij e Skriniar a completare il reparto davanti al solito Handanovic.

Buone notizie per Simone Inzaghi che ha recuperato sia Radu che Correa: il rumeno si posizionerà tra i tre di difesa scongiurando così l'impiego di Parolo in quella posizione, il 'Tucu' farà coppia con Immobile in attacco. Marusic favorito sul nuovo acquisto Fares per sgroppare sull'out mancino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-INTER

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Perisic; R. Lukaku, Lautaro Martinez.