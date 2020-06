Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: forfait di Correa

I biancocelesti affrontano i Viola senza Chiesa, ma perdono a loro volta Correa: Caicedo affianca Immobile. Jony rileva Lulic sulla fascia.

Il sogno scudetto della non si è arreso a Bergamo. I biancocelesti hanno ancora 11 partite, scontro diretto a compreso, per riscattare la sconfitta contro l' . Prima tappa: all'Olimpico, contro la . Con la scappata a +7 grazie alla vittoria contro il Lecce, ora tocca alla squadra di Simone Inzaghi rispondere.

Non sarà un ritorno comodo tra le mura amiche, soprattutto a causa delle tante indisponibilità. Ultima in ordine di tempo quella di Joaquin Correa: come racconta il ‘Corriere dello Sport’, il provino ieri è durato solo 10 minuti, poi l’argentino ha scosso la testa ed è tornato negli spogliatoi. Contro l’Atalanta, nella prima sconfitta dopo 21 partite, la sua partita era durata 55 minuti, contro i Viola invece non ci sarà.

La sua assenza va ad allungare una lista nella quale ci sono già Lulic, Leiva e Luis Felipe, alla quale si sono aggiunti anche Adekanye e Moro, oltre a Cataldi, la cui presenza è virtualmente da escludere. Recuperati per la panchina invece Marusic e Radu: titolari saranno Patric e Bastos in difesa con Acerbi, mentre Jony occuperà la corsia sinistra. Davanti Caicedo con Immobile, mentre Parolo farà da perno centrale di centrocampo.

Altre squadre

Anche la Fiorentina deve fare i conti con un'assenza pesante, forse in assoluto la più complicata da gestire: quella di Federico Chiesa, fuori per squalifica. In sua assenza la coppia d'attacco sarà quella composta da Dusan Vlahovic e da Franck Ribéry. Lirola e Dalbert daranno ampiezza sulle corsie, con Duncan e Badelj in mezzo insieme a Castrovilli.

L'unico dubbio per Iachini riguarda la linea difensiva a tre davanti a Dragowski: insieme agli intoccabili Milenkovic e Pezzella si giocano una maglia Igor e Ceccherini, con il secondo che sembra avvantaggiato rispetto al primo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.