Probabili formazioni Lazio-Cagliari: Inzaghi ritrova Luis Alberto

La Lazio cercherà questa sera contro il Cagliari i punti che vorrebbero dire quarto posto. Inzaghi ritrova Luis Alberto a centrocampo.

Ha messo in cascina un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, ma il percorso fatto fino all’interruzione imposta dal Coronavirus resterà indimenticabile. La questa sera ospiterà all’Olimpico il per un match che mette in palio molto più della possibilità di rialzare la testa.

In caso di successo infatti, gli uomini di Simone Inzaghi si garantirebbero il quarto posto in classifica. Si tratterebbe di un traguardo importante, o magari di un punto di partenza, visto che il podio resterebbe comunque a portata di mano. Tecnicamente, la quarta piazza vorrebbe dire pass per la , ma un eventuale doppio trionfo di Napoli e Roma in Europa potrebbe regalare la più atroce delle delusioni, ovvero la ‘retrocessione in Europa League, e questo vuol dire che comunque per i biancocelesti sarebbe meglio non abbassare la guardia e continuare a premere sull’acceleratore fino alla fine.

Per l’occasione, Inzaghi recupererà diversi uomini, alcuni dei quali verranno schierati dal 1’ nell’ormai consueto 3-5-2.

Altre squadre

Nella difesa davanti a Strakosha si rivedrà Patric titolare al fianco di Luiz Felipe ed Acerbi.

A centrocampo, Lazzari rappresenta una certezza destra, mentre a sinistra saranno Jony ed Anderson a contendersi una maglia. In mediana dovrebbe rivedersi il recuperato Luis Alberto al fianco di Milinkovic-Savic e Parolo. In attacco, ancora spazio alla coppia Caicedo-Immobile, mentre non saranno della partita gli indisponibili Lulic, Lucas Leiva e Radu.

Modulo speculare per Walter Zenga, che davanti a Cragno dovrebbe disegnare una difesa che prevede Pisacane, Ceppitelli e Klavan.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo, Faragò e Mattiello dovrebbero sistemarsi sugli esterni, mentre nel trio di mediana Ionita dovrebbe essere preferito a Birsa e posizionarsi al fianco di Nandez e Rog. In attacco toccherà a Simeone e Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.