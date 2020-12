Probabili formazioni Lazio-Bruges: recuperato Correa in attacco

La Lazio affronterà il Bruges nell’ultima sfida della fase a gironi di Champions League. Ai biancocelesti basta un punto per passare il turno.

La è giunta al primo importante bivio della sua stagione. La compagine biancoceleste infatti, cercherà questa sera all’Olimpico contro il Bruges quell’unico punto che le manca per tornare a festeggiare, a venti anni dall’ultima volta, l’approdo alla fase ad eliminazione diretta della .

I capitolini si presentano all’appuntamento forti nei 9 punti messi in cascina nelle cinque partite sin qui giocate nel Gruppo F, frutto di due vittorie e tre pareggi. Considerando il vantaggio di due lunghezze che possono vantare proprio sul Bruges, i risultati a disposizione saranno quindi due su tre: con un pareggio sarebbe passaggio del turno, ma una vittoria potrebbe potenzialmente anche voler dire sorpassare il e assicurarsi il primo posto nel girone.

Simone Inzaghi, per l’occasione si affiderà al solito 3-5-2. Tra i pali ci sarà ancora Pepe Reina, mentre in difesa il dubbio principale riguarda soprattutto il ballottaggio Luiz Felipe-Patric. Il secondo è infatti alle prese con un torcicollo che non gli ha consentito di portare a termine l’allenamento di martedì e, sebbene sembrasse destinato ad una maglia da titolare, potrebbe essere costretto a fare spazio al compagno di reparto. A completare il pacchetto difensivo saranno Hoedt ed Acerbi.

Altre squadre

A centrocampo, Lazzari e Marusic saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana ci saranno Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco, Correa si è messo alle spalle un problema al polpaccio e lunedì si è allenato con il gruppo. Sarà quindi lui il partner di Ciro Immobile.

Il Bruges si schiererà con un 4-3-3 nel quale Mata, Deli, Mechele e Sobol completeranno la linea difensiva davanti a Mignolet.

Chiavi del centrocampo affidate a Rits, con Vormer e Vanaken che agiranno da interni di destra e sinistra. In attacco, De Ketelaere dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Dennis e Lang.

Probabili formazioni Lazio-Bruges

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Mata, Deli, Mechele, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Dennis, De Ketelaere, Lang.