Probabili formazioni Lazio-Borussia Dortmund: Immobile sfida Haaland

Debutto per la Lazio nella nuova edizione della Champions League. I biancocelesti ospiteranno all’Olimpico il Borussia Dortmund di Haaland.

Il momento a lungo atteso è finalmente arrivato. Tredici anni dopo la sua ultima partita in , la torna ad essere protagonista nella massima competizione continentale per club. Ad attendere i biancocelesti c’è un debutto nell’edizione 2020/2021 del torneo tutt’altro che agevole, visto che all’Olimpico arriverà il forte di Lucien Favre.

Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2 che davanti a Strakosha dovrebbe prevedere Luiz Felipe, Acerbi e Hoedt a completare il pacchetto difensivo. La linea sembra praticamente scolpita, ma non è da escludere che possa anche essere inserito Parolo nella linea, in questo caso a discapito del brasiliano o dell’olandese.

A centrocampo, Lucas Leiva si sistemerà in cabina di regia e completerà con Milinkovic-Savic e Luis Alberto l’ormai collaudatissimo trio di mediana, mentre sugli esterno dovrebbe toccare a Marusic (a destra) e Fares (a sinistra).

In attacco spazio ovviamente al rientrate Ciro Immobile. Al fianco del bomber biancoceleste, che vivrà una notte da grande ex, ci sarà Correa.

Per Favre, che disegnerà il suo Borussia con un 3-4-2-1, i dubbi più importanti riguardano il reparto arretrato. Burki non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti, ed anche la presenza di Piszczek è in dubbio. Qualora l’esperto polacco non dovesse farcela, Meunier potrebbe scalare nel trio di difesa completato da Hummels e Delaney, con Passlack che prenderebbe il suo posto sull’out di destra.

A centrocampo, Guerreiro agirà certamente sull’out di sinistra, mente al centro ci sarà il gioiello Bellingham al fianco di Witsel.

In attacco il bomber Haaland agirà da unica punta, supportato da Sancho e Reus.

Le probabili formazioni di Lazio- :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland.