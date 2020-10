Probabili formazioni Lazio-Bologna: Inzaghi fa turnover, fuori Milinkovic-Savic e Strakosha

All'Olimpico arriva il Bologna: Inzaghi lancia Akpa Akpro dal primo minuto a centrocampo. Chance dall'inizio anche per Reina e per Muriqi.

Dopo la vittoria in contro il , la riparte dal campionato e dal bisogno di punti dopo la pesante sconfitta di una settimana fa contro la . I biancocelesti tornano all'Olimpico, dove arriva il .

La squadra di Inzaghi ha ritrovato stabilità grazie al successo europeo. In le cose non stavano andando come auspicato. Dopo la vittoria di all'esordio, due sconfitte e un pareggio per i biancocelesti, senza grande continuità anche di rendimento.

Per la gara contro i felsinei, i biancocelesti fanno turnover, almeno dove è possibile: le assenze sono diverse, tra cui Lulic, Radu, Pereira, Cataldi e Vavro. In attacco Immobile farà coppia con Muriqi, come nei minuti finali della sfida di Champions di martedì scorso.

Turnover anche a centrocampo, con Milinkovic-Savic messo ko da una botta all'anca. Inzaghi dovrebbe risparmiarlo, lanciando dal primo minuto Akpa Akpro con Leiva e Luis Alberto. Poca scelta sulle fasce: giocheranno ancora Marusic e Fares, in attesa del rientro di Lazzari.

In difesa trova ancora spazio Luiz Felipe, titolare contro il Dortmund dopo un lungo periodo di stop. Insieme a lui Patric e Acerbi. Novità anche in porta, dove Strakosha cederà il posto a Reina.

Decisamente meno dubbi nel Bologna, che confermerà il 4-2-3-1 con Palacio unica punta, con Orsolini, Soriano e Barrow a supporto. Cerca spazio Sansone, destinato alla panchina. Centrocampo giovane con Schouten e Svanberg, favoriti su Dominguez. Difesa con De Silvestri e Hickey larghi, Danilo e Tomiyasu in mezzo. Skorupski in porta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-BOLOGNA

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felpe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.