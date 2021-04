Probabili formazioni Lazio-Benevento: Correa con Immobile

La Lazio spera ancora nel quarto posto: fiducia a Correa e Immobile contro il Benevento. Sfida in famiglia tra i due fratelli Inzaghi.

Non sono ancora tramontate le speranze della Lazio di acciuffare il quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions League: con una gara ancora da recuperare (quella col Torino), i biancocelesti si trovano a -6 dall'Atalanta, attesa dalla super sfida contro la Juventus.

Per l'Aquila c'è l'ostacolo Benevento, uno scontro tra fratelli: da una parte Simone (che non potrà sedersi in panchina a causa della positività al Covid-19), dall'altra Filippo, per decretare chi avrà la meglio nel derby della famiglia Inzaghi. All'andata non ci furono né vinti né vincitori: un 1-1 determinato dalle reti di Immobile e Schiattarella, peraltro espulso nel finale.

Capitolini con Correa a supporto di Immobile, il recuperato Leiva play tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lazzari e Fares i quinti. Marusic ancora tra i tre di difesa con Acerbi e Radu, tra i pali Reina.

Sanniti senza lo squalificato Tuia e gli indisponibili Foulon e Moncini. Lapadula agirà da unica punta, con Improta e Caprari a sostegno qualche metro più indietro. Hetemaj, Schiattarella e Ionita sulla linea mediana. Davanti alla porta di Montipò spazio per i terzini Depaoli e Letizia e per i centrali Glik e Barba.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.