Probabili formazioni Juventus-Verona: Pirlo con la coppia Dybala-Morata

La Juventus ospita il Verona nel posticipo serale della quinta giornata di campionato. Ancora assente Ronaldo, Pirlo lancia Dybala.

La cerca continuità di risultati dopo la bella vittoria in contro la . Continuità che certamente non è ancora arrivata in , dopo la Vecchia Signora insegue ancora in classifica da dietro.

Oggi all'Allianz Stadium, nel posticipo serale, arriverà il di Ivan Juric, che in campionato è partito molto bene. Senza Cristiano Ronaldo, Chiesa, Alex Sandro, Chiellini e De Ligt, la Juventus è chiamata ad una grande prova per battere l'Hellas, anch'esso decimato dagli indisponibili: Cetin, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Danzi, Veloso e Benassi.

Tradizione favorevole ai bianconeri: la Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi).

E la squadra di Juric non arriva certo da un ottimo ruolino di marcia in trasferta. Il Verona è la squadra che aspetta da più turni il successo esterno in Serie A (12: 7N, 5P), tra quelle attualmente nella competizione. L’ultima volta che i gialloblù hanno giocato più trasferte consecutive nel massimo campionato senza vincerne neanche una è stata nel marzo 2016 (17).

Pirlo punterà tutto su Dybala e Alvaro Morata. I due giocatori non giocano da titolari in coppia da 1.716 giorni. Era il 13 febbraio 2016, allo Stadium si giocava uno Juventus- decisivo, o quasi, per lo Scudetto.

I due dovranno dimostrare ai tifosi della Juventus di non far rimpiangere Cristiano Ronaldo. Saranno supportati da Ramsey e sulle fasce da Cuadrado e Frabotta. Chance da titolare per Arthur a centrocampo. Difesa praticamente obbligata.

Il Verona si copre leggermente e Juric avanza Tames sulla linea della trequarti, con Zaccagni a supporto di Di Carmine. Solita coppia sugli esterni, con Lazovic e Faraoni. In difesa, viste le tante assenze, giocando Empereuer, Ceccherini e Lovato.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.