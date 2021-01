Probabili formazioni Juventus-Udinese: Pirlo obbligato a vincere

I bianconeri di Pirlo devono riscattare la pesante sconfitta contro la Fiorentina, ancora Morata e Ronaldo in attacco. Udinese senza Deulofeu.

Obbligo vittoria per la , che ospita l' nel posticipo tutto bianconero della quindicesima giornata di . La squadra di Pirlo ha chiuso il 2020 con la pesantissima sconfitta casalinga contro la ed è scivolata a -10 dalla vetta, seppure con una partita da recuperare.

La Signora non vince allo 'Stadium' da quasi un mese, l'ultimo successo interno infatti risale al 5 dicembre nel Derby contro il . Poi sono arrivati il pareggio con l' e il ko contro il viola, in mezzo la bella vittoria esterna a .

Pirlo recupera praticamente tutta la rosa, eccezion fatta per lo squalificato Cuadrado. Al posto del colombiano giocherà Danilo con Alex Sandro terzino sinistro, al centro della difesa ancora Bonucci e De Ligt. Out anche Rabiot, che sconta la squalifica dopo la sentenza su - .

A centrocampo confermatissimi Bentancur e McKennie, Arthur partirà dalla panchina. Pirlo non rinuncia a Ramsey, Chiesa e Kulusevski si giocano l'altra maglia. In attacco ancora Morata insieme a Cristiano Ronaldo. Dybala pronto a subentrare a partita in corso.

Gotti deve fare a meno dello squalificato Rodrigo Becao e non recupera Deulofeu, davanti quindi si va verso la conferma di Lasagna con Pussetto.

Corsa a tre in regia tra Arslan, Walace e Mandragora, le due mezzali saranno De Paul e Pereyra. Sugli esterni Stryger Larsen e Zeegelaar.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.