Probabili formazioni Juventus-Torino: si rivede la coppia Dybala-Ronaldo

Juventus e Torino si affrontano nel Derby della Mole. Cristiano Ronaldo ritrova Dybala come partner, Belotti cerca il 100° goal in granata.

Archiviata senza affanni la pratica in , la torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida che ha da sempre un sapore speciale: il Derby della Mole contro il .

Oltre ad essere una partita dal grande fascino, sarà anche una gara che metterà in palio punti pesanti. I bianconeri infatti sono imbattuti nel torneo, ma in nove partite hanno totalizzato ben cinque pareggi e le lunghezze di svantaggio dalla capolista sono sei. Quella del Torino è stata invece una partenza complicatissima: i granata sono attualmente terzultimi e con gli appena 6 punti messi in cascina in nove turni, hanno eguagliato la loro peggior partenza di sempre.

Andrea Pirlo, che sei anni fa ha deciso con derby con una splendida prodezza in pieno recupero, si affiderà ad un 4-4-2 nel quale la linea difensiva davanti a Szczesny sarà composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo.

A centrocampo, dovrebbe toccare a Kulusevski sulla destra, mentre a sinistra Bernardeschi parte in leggero vantaggio nel ballottaggio con Chiesa. In mediana al solito ci sono in quattro per due maglie: Arthur e Rabiot sembrano favoriti su McKennie e soprattutto Bentancur.

In attacco, vista la squalifica di Morata, sarà Dybala ad agire al fianco di Cristiano Ronaldo. Si tratta di una coppia quasi ‘inedita’ in questo avvio di stagione, visto che i due hanno giocato insieme appena 85’ complessivi nelle due gare contro il Ferencvaros in Champions League. A ‘tenerli lontani’ sono stati i problemi di salute occorsi ad entrambi, l’ottimo avvio di Morata e quello molto complicato dell’argentino che è ancora alla ricerca del suo primo goal in campionato.

Marco Giampaolo disegnerà il Torino con un 3-5-2 nel quale saranno Izzo, Lyanco e Bremer a completare il pacchetto difensivo davanti a Sirigu.

Singo ed Ansaldi saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana toccherà a Meité, Rincon e Linetty. In attacco spazio alla coppia Zaza-Belotti, con il Gallo che cerca proprio nel Derby il suo goal numero 100 con la maglia granata. Out Verdi e Murru a causa di problemi muscolari, mentre Lukic si è messo alle spalle la positività al Coronavirus.

Probabili formazioni Juventus-Torino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, C. Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.