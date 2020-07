Probabili formazioni Juventus-Torino: Buffon verso il record di presenze in Serie A

All'Allianz Stadium sarà clima derby, anche senza i tifosi sugli spalti. Il portiere bianconero festeggia il record, il Toro cerca punti salvezza.

Clima derby a . Clima rovente, anche a porte chiuse. All'Allianz Stadium la ospita i granata, in lotta per conquistare al più presto la salvezza dopo aver iniziato la stagione sotto altri auspici. Non un testacoda, ma una partita tra due squadre che in classifica sono divise da 41 punti: i 72 bianconeri contro i 31 dei concittadini.

I favori del pronostico stanno con gli uomini di Maurizio Sarri, che ieri ha scaricato la tensione affermando che il derby è sentito più dal Toro che dalla . Per i bianconeri la giornata di oggi può però essere cruciale in termini di corsa Scudetto, visto che la ospita il e, senza Immobile e Caicedo, rischia di lasciare punti pesanti per strada.

In casa Juve sarà anche una giornata di festa, perché Gianluigi Buffon dovrebbe festeggiare il record assoluto di presenze in toccando quota 648. Condizionale d'obbligo: le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Tra i pali bianconeri però dovrebbe esserci lui.

La difesa non dovrebbe subire modifiche. Scelte obbligate sulle fasce con Cuadrado e Danilo, in mezzo De Ligt e Bonucci, ormai coppia consolidata. Anche a centrocampo si va verso la conferma del trio Bentancur-Pjanic-Rabiot: i tre hanno convinto contro il e sono pronti a confermarsi anche nel derby.

Nessuna novità nemmeno in attacco, dove Dybala e Cristiano Ronaldo - sempre in goal entrambi nelle ultime tre partite di Serie A - sono intoccabili. A completare il tridente dovrebbe esserci Federico Bernardeschi, in crescita e favorito su Douglas Costa, che sarà l'arma di rottura dalla panchina.

Il Torino di Longo si dovrebbe presentare con il 3-4-2-1 che all'occorrenza può trasformarsi in 4-3-3, con Verdi e Berenguer a supporto di Belotti. Non è comunque da escludere l'aggiunta di un centrocampista come Lukic al posto dello spagnolo. Titolari in mezzo saranno Rincon e Meïté, con De Silvestri a destra e il rientrante Ansaldi a sinistra.

La difesa a tre ritrova Izzo dopo la squalifica, confermati Nkoulou e Bremer. Tra i pali ovviamente Salvatore Sirigu.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-TORINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meïté, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.