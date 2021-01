Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: Morata c'è, ma gioca Dybala

All'Allianz Stadium arrivano i neroverdi di De Zerbi, che sono soltanto un punto sotto alla squadra di Pirlo. Chance per Demiral dal primo minuto.

Dopo la vittoria contro il , la è chiamata a un altro esame contro una squadra di alta classifica. All'Allianz Stadium arriva il che in classifica ha soltanto un punto in meno dei bianconeri, i quali, comunque, hanno una partita da recuperare: quella contro il .

La squadra di Andrea Pirlo è alle prese con una mini-emergenza Covid-19, dopo le positività emerse negli scorsi giorni di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. In giornata sono attesi i risultati degli ultimi tamponi prima del match per capire chi sarà a disposizione del tecnico.

Morata è stato regolarmente convocato, e questa è la prima notizia. In avanti, comunque, ci sarà ancora Paulo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo, proprio come a San Siro. Mentre lo spagnolo partirà dalla panchina, pronto eventualmente a entrare a gara in corso.

Si va verso la conferma anche di Chiesa a destra e Ramsey a sinistra, mentre cambia il centrocampo: dentro McKennie, fuori uno spento Bentancur. Verso la conferma Rabiot, in vantaggio su Arthur. In difesa scelte quasi obbligate: Danilo e Frabotta sulle corsie, Bonucci e Demiral al centro. Chiellini non ancora al top. Szczesny tra i pali.

Per i neroverdi c'è abbondanza e di conseguenza ci sono dubbi in tutti i reparti. Toljan favorito sulla destra della difesa, Rogerio in vantaggio a sinistra, mentre davanti a Consigli ci sono Chiriches e Ferrari. A centrocampo Maxime Lopez è favorito su Obiang per affiancare Locatelli. Traoré rimpiazza Berard, Djuricic e Boga sono intoccabili. Caputo più di Defrel come 'nove'. Non convocato Haraslin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.