Probabili formazioni Juventus-Sampdoria: Kulusevski punta con Ronaldo

La nuova Juventus di Pirlo è attesa dal primo incontro di Serie A contro la Sampdoria: Kulusevski in coppia con Ronaldo, De Sciglio a sinistra.

La riparte da dove aveva concluso, contro la , esattamente il match che lo scorso 26 luglio aveva regalato la certezza aritmetica del nono Scudetto consecutivo, unica gioia per Maurizio Sarri prima dell'esonero.

Il suo posto è stato preso da Andrea Pirlo, un esordiente assoluto che mai prima d'ora aveva avuto esperienze in panchina: per il nuovo tecnico bianconero idee già chiarissime, a partire dalla difesa 'mobile' che prevede uno schieramento a quattro in fase di ripiegamento e una linea a tre al momento dell'impostazione del gioco.

Dybala ancora ai box per l'infortunio che lo aveva tenuto fuori dall'undici titolare del cruciale match vinto col , ma inutile ai fini del passaggio del turno in Champions: a fare coppia con Ronaldo sarà Kulusevski, l'unico dei volti nuovi che dovrebbe riuscire ad essere presente dal 1'. Proprio lo svedese ha usato parole importanti per il compagno di reparto nella conferenza stampa di presentazione.

Altre squadre

Verso l'esclusione, infatti, sia Arthur che McKennie: a centrocampo Pirlo si affiderà alla 'vecchia guardia' composta da Rabiot e Ramsey ai lati del regista Bentancur, schierato nella posizione che fino a qualche settimana fa è stata presidiata da Pjanic.

Sulle fasce ecco Cuadrado e, soprattutto, De Sciglio: l'ex è in pole su Luca Pellegrini per giocare a sinistra, alla luce del problema fisico occorso ad Alex Sandro che starà fuori per almeno quindici giorni. Danilo tra i tre di difesa assieme a Bonucci e Chiellini, De Ligt ancora ai box dopo l'operazione alla spalla.

Ranieri non potrà contare sull'infortunato Gabbiadini: Bonazzoli promosso titolare in tandem con il veterano Fabio Quagliarella, ex di turno. Il terzino sinistro sarà Augello, erede di Murru che è stato da poco ceduto al . Askildsen out per squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.