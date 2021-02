Probabili formazioni Juventus-Roma: Morata con CR7, Dzeko in panca

Alle 18 lo 'Stadium' si accende per l'incrocio ad alta quota tra Juventus e Roma: Pirlo sceglie Bonucci-Chiellini e Morata, Fonseca col 3-5-2.

Incrocio Champions con vista sullo Scudetto allo 'Stadium', dove per la ventunesima giornata alle 18 Juventus e Roma si affrontano in uno degli snodi cruciali di questo campionato.

Bianconeri che inseguono i giallorossi ad un punto di distanza, ma sempre con la partita da giocare col Napoli mai andata in scena ad ottobre. Lupa terza subito dietro le milanesi invece, che ha sotterrato il caso Dzeko grazie al chiarimento con Fonseca e guarda avanti con maggiore fiducia e ottimismo.

Pirlo verso l'esperienza del tandem Bonucci-Chiellini nel cuore della difesa, con Cuadrado e Danilo terzini. Centrocampo con McKennie e Chiesa pronti a partire esterni, in mezzo la coppia Arthur-Rabiot. Davanti, Morata favorito su Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella Roma panchina almeno inizialmente per Dzeko e passaggio al 3-5-2, con Borja Mayoral e Mkhitaryan in attacco. Cristante - eletto capitano da Fonseca - in mediana con Villar e Veretout, sugli esterni Karsdorp e Spinazzola. In porta fiducia a Pau Lopez, a protezione dello spagnolo il trio Mancini-Ibanez-Kumbulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan.