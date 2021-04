Probabili formazioni Juventus-Parma: torna Ronaldo

La Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium. Dopo il ko di Bergamo i bianconeri ritrovano il portoghese. D'Aversa rilancia Pellè.

Imperativo riscatto. La Juventus , reduce dal ko di Bergamo contro l'Atalanta, si appresta a prepare l'appuntamento casalingo con il Parma , match valevole per il turno infrasettimanale della 32ª giornata di Serie A.

Per un Federico Chiesa che dà forfait c'è un Cristiano Ronaldo in più nel motore. Dopo il turno di stop causa elongazione ai flessori, CR7 partirà dal primo minuto al fianco di Dybala, in netto vantaggio su Morata.

A centrocampo grosso sospiro di sollievo per Pirlo: McKennie, uscito malconcio dalla trasferta di Bergamo, ci sarà ma partirà presumibilmente dalla panchina per lasciare spazio ad Arthur e a Bentancur. Sulle fasce scaldano i motori Cuadrado e Ramsey.

Nessuna sorpresa in difesa con Danilo e Alex Sandro a presidiare le corsie laterali e coppia centrale formata da de Ligt e dal rientrante Bonucci. Turno di riposo per Chiellini. In porta ci sarà Buffon.

Qualche grattacapo di troppo per D'Aversa, alle prese con parecchi dubbi di formazione: out Kucka, ma si rivede Hernani che dovrebbe giocare dal 1' insieme a Brugman e Kurtic.

In attacco ci sarà Pellé supportato da Mihaila e da Man. In difesa, da destra, Busi, Osorio, Bani e Pezzella. Out Gagliolo, Gervinho dalla panchina.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila.