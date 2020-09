Probabili formazioni Juventus-Novara: difesa a 3 e Kulusevski al fianco di Ronaldo

Prima amichevole per la Juventus di Andrea Pirlo, che contro il Novara lancia subito Ronaldo al ritorno dalla Nazionale, con Kulusevski.

C'è grande attesa per osservare la prima vera amichevole della di quest'anno, oltre che guardare in panchina per la prima volta Andrea Pirlo. Attesa per la squadra, per l'allenatore e anche per il modulo che adatterà la nuova Vecchia Signora. Oggi contro il Novara vedremo tutto questo.

Appuntamento alle 10.30, per un orario inedito di domenica mattina. La Juventus continua la preparazione in vista della , in vista del debutto che la vedrà impegnato contro la domenica 20 settembre. Il test contro il Novara sarà importante per capire anche il livello di preparazione fisica.

Nella Juventus non ci sarà ancora il tanto ricercato attaccante, che continua a non arrivare con problemi relativi ad ogni trattativa (Suarez, Dzeko, Cavani e Giroud). Ma ci sarà Cristiano Ronaldo, che dopo aver timbrato i goal 100 e 101 con il , torna alla Continassa per far capire chi comanda in casa bianconera.

Con lui ci sarà in attacco Kulusevski, visto che Pirlo è orientato a schierare il 3-5-2, modulo molto caro alla Juventus degli ultimi anni. Dovrebbero partire dal primo minuto anche Bonucci e Chiellini di ritorno dalla Nazionale Italiana.

Cuadrado e Alex Sandro a tutta fascia, mentre in mezzo ci sarà il debutto per Arthur, schierato sicuramente da regista di centrocampo davanti alla difesa. Ci sarà spazio anche per il debutto di McKennie a partita in corso, mentre non saranno della sfida gli infortunati Dybala e De Ligt.

Le probabili formazioni di Juventus-Novara

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

NOVARA (4-3-3): Lanni; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Nardi, Collodel, Schiavi; Cisco, Gonzalez, Panico. All. Banchieri