Probabili formazioni Juventus-Napoli: tornano McKennie e Arthur

A sei mesi di distanza, è finalmente arrivato il momento di Juventus-Napoli: perdonati gli epurati bianconeri, Mertens punta degli azzurri.

Da quel 4 ottobre 2020 sono passati sei mesi, una data scolpita nella mente dei tifosi di Juventus e Napoli che, dalla tv, assistettero al forfait della squadra azzurra che non si presentò a Torino per volere dell'Asl: oggi è finalmente arrivato il momento giusto per mettere una pietra sopra ad uno dei casi più spinosi degli ultimi anni.

Dai tribunali al campo, giudice supremo che dovrà emettere un verdetto, proprio ciò che è mancato in questi mesi di limbo: una sfida dal sapore europeo, con la Champions diventata improvvisamente l'obiettivo da non fallire per entrambe. Anche per la 'Vecchia Signora', costretta ad abdicare in testa alla classifica, ancor di più per i partenopei che sembrano essere tornati quelli di un tempo dopo un periodo di appannamento.

Pirlo ritrova i tre epurati McKennie, Arthur e Dybala, ma solo i primi due saranno in campo: lo statunitense sulla fascia destra, il brasiliano in mezzo in coppia con Bentancur. Completa il reparto mediano Chiesa, con Morata e Ronaldo a comporre il tandem offensivo.

Demiral è tornato negativo , a differenza di Bonucci e Bernardeschi che dovranno alzare bandiera bianca per l'occasione: Danilo verso il ritorno in difesa ma sulla corsia mancina, con Cuadrado sull'out opposto. De Ligt e Chiellini centrali davanti alla porta di Szczesny.

Tante novità di formazione per Gattuso, a partire dal ruolo di portiere: Ospina è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver superato l'infrazione al quarto dito della mano sinistra. Dietro si rivedranno Koulibaly (di rientro dalla squalifica) e Rrahmani (favorito su Manolas). Di Lorenzo e Hysaj i terzini.

Recuperato pienamente Demme, titolare accanto a Fabian Ruiz, mentre sulla trequarti ci sarà il ritorno di Zielinski dopo la paura per una possibile nuova positività: insieme al polacco anche Lozano (in pole su Politano) e capitan Insigne. Mertens tornerà al centro dell'attacco al posto di Osimhen, destinato a partire dalla panchina.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.