Formazioni Juventus-Napoli: Kulusevski e Petagna titolari

Juventus e Napoli si giocano la Supercoppa Italiana in gara unica sul neutro di Reggio Emilia. Pirlo in emergenza, Gattuso recupera Petagna.

In palio però stavolta non ci sono tre punti ma il primo trofeo stagionale: chi vince alzerà al cielo di Reggio Emilia la Supercoppa Italiana.

I bianconeri arrivano all'appuntamento in piena emergenza e devono riscattare la brutta sconfitta subita in campionato contro l' .

Pirlo non avrà a disposizione De Ligt, Demiral, Alex Sandro e Dybala. Recuperato e convocato Cuadrado, positivo al Covid-19, subito titolare. In difesa conferme obbligate per Bonucci e Chiellini, gioca Danilo.

Cambia anche il centrocampo dove si rivede Arthur insieme a Bentancur. Chiesa agirà ancora sulla destra, mentre sulla sinistra McKennie vince il ballottaggio con Ramsey. La grande novità però è in attacco: accanto a Cristiano Ronaldo giocherà Kulusevski, mentre Morata parte dalla panchina.

Rosa quasi al completo per Gattuso che deve fare a meno solo di Fabian Ruiz, Malcuit e Osimhen. In attacco recupera Petagna, che sarà ancora titolare anche perché Mertens non è al meglio. Dietro di lui confermatissimi Lozano, Zielinski e Insigne.

Davanti a Ospina rientra Di Lorenzo, che ha scontato il turno di squalifica in campionato, con Mario Rui sulla sinistra. Al centro della difesa Manolas con Koulibaly. In mezzo al campo Demme affianca Bakayoko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.