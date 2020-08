Probabili formazioni Juventus-Lione: Higuain titolare, staffetta con Dybala

Maurizio Sarri si gioca tutto in una sera: contro il Lione serve ribaltare l'1-0 dell'andata. Paulo Dybala partirà dalla panchina.

La arriva alla resa dei conti. La sera che può cambiare radicalmente la stagione, in un senso o nell'altro. Maurizio Sarri ha già vinto lo Scudetto e di certo l'annata non potrà dirsi fallimentare nemmeno in caso di eliminazione questa sera contro il , ma da anni i tifosi juventini sognano la e questo è il vero banco di prova per ogni allenatore che passa da .

L'ex tecnico del ieri in conferenza stampa ha voluto stemperare un po' gli animi, anche per non caricare eccessivamente la partita di aspettative.

"La mia ultima partita con la ? State dicendo che i nostri dirigenti sono dei dilettanti. Credo che la scelta sia stata fatta, al di là del risultato della partita di domani. Con questa domanda sembra che possano farsi trascinare dall'onda emotiva come tifosi".

Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Rudi Garcia. Si riparte dall'1-0 per i francesi, maturato all'andata, nel febbraio scorso. Sembra passata una vita ed un po' in effetti è stato così.

La Juventus non recupera sicuramente al 100% Paulo Dybala, che si accomoderà in panchina con la speranza di poter giocare qualche spezzone di partita. Spazio a Higuain al centro dell'attacco, con Cristiano Ronaldo a sinistra e Cuadrado a destra in versione ala, dopo tanto tempo.

Centrocampo praticamente disegnato con il ritorno di Pjanic in cabina di regia, Bentancur a destra e Rabiot a sinistra. In difesa ci sarà quindi Danilo sulla destra, con Alex Sandro sulla fascia opposta. De Ligt e Bonucci in mezzo alla retroguardia.

Rudi Garcia ormai ha varato il 3-5-2 e lo consolida anche contro la Juve. Difesa a tre a fare da schermo davanti a Lopes. Poi due esterni a tutta fascia come Dubois e Cornet, che sicuramente è molto più offensivo rispetto al primo.

Mediana giovane, ma con tantissima qualità: Caqueret, Guimaraes e Aouar. Rispetto alla sfida d'andata in attacco torna a brillare la stella di Depay dopo l'infortunio, in compagnia di Dembélé.

Le probabili formazioni di Juventus-Lione:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.