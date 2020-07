Probabili formazioni Juventus-Lazio: Cuadrado nel tridente

La Juventus ospiterà questa sera la Lazio allo Stadium. Per Inzaghi scelte forzate: i biancocelesti sono alle prese con moltissime assenze.

Dopo una lunghissima corsa, fatta anche di appassionanti testa a testa, il percorso che porta dritto allo Scudetto potrebbe essere arrivato al bivio finale. La capolista questa sera ospiterà la allo Stadium e lo farà sapendo di avere a portata di mano un’occasione di platino.

I pareggi ottenuti da ed , rispettivamente contro e , hanno dato l’opportunità ai bianconeri di portarsi potenzialmente a +8 sui meneghini attualmente secondi, il tutto tra l’altro anche con gli scontri diretti a favore. Se non è un match point poco ci manca, visto che dopo il triplice fischio finale saranno solo quattro le partite che resteranno da giocare nel torneo.

Maurizio Sarri, per l’occasione, si affiderà al consueto 4-3-3. La linea difensiva davanti a Szczesny dovrebbe prevedere Danilo ed Alex Sandro sugli out di destra e sinistra e De Ligt e Bonucci che torneranno a fare coppia al centro. L’ex è alle prese con problemi ad una spalla, mentre il numero 19 non è al meglio a causa di problemi ad un tallone, ma entrambi stringeranno i denti e scenderanno in campo dal 1’.

A centrocampo, Bentancur recupera da un affaticamento e si prenderà il suo posto in mediana al fianco di Pjanic e di Rabiot. La novità più importante potrebbe riguardare l’attacco: Bernardeschi è squalificato e al suo posto non dovrebbe esserci Douglas Costa, ma Cuadrado. L’esterno colombiano sembra destinato ad essere avanzato in un tridente completato da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Quella che affronteranno i bianconeri sarà una Lazio a dir poco incrostata. Simone Inzaghi non potrà contare su Patric (squalificato), Radu, Marusic, Lulic, Lucas Leiva e Correa, tutte assenze pesanti alle quali nelle ultime ore si sono aggiunte anche quelle certe di Luis Alberto e Jony.

Quello del tecnico biancoceleste sarà un 3-5-2 dalle scelte praticamente obbligate, anche se persistono un paio di dubbi. Nella linea di difesa davanti a Strakosha, Bastos (favorito) e Vavro si contendono una maglia da titolare al fianco di Luiz Felipe ed Acerbi.

A centrocampo, Lazzari agirà sulla destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Anderson e Jordan Lukaku. In mediana, Cataldi non è al meglio ma stringerà i denti e si sistemerà in cabina di regia coadiuvato da Milinkovic-Savic e Parolo che si posizioneranno da interni. In attacco spazio alla coppia Caicedo-Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile.