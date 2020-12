Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: Morata confermato

Juventus e Fiorentina chiudono il 2020 in quel dello Stadium: occhi puntati sull'ex Chiesa, viola con Ribery e Vlahovic.

Si chiude allo Stadium il 2020 dei bianconeri di Pirlo e della di Prandelli, quest'ultimo ancora a caccia della prima vittoria sulla panchina gigliata dopo il suo ritorno.

Posizioni di classifica opposte per le due squadre, con i bianconeri decisi a mettere pressione al in campo mercoledì. Per la Viola il desiderio di dare una svolta alla propria stagione.

Nella Juventus c'è ancora Morata con Cristiano Ronaldo, Dybala non è al meglio. Il grande ex Chiesa e McKennie esterni di centrocampo, in mezzo Rabiot rientra accanto a Bentancur, ancora out Arthur che tornerà nel 2021. Ramsey partirà dalla panchina così come Kulusevski.

Altre squadre

In difesa ci sono sempre Bonucci e De Ligt davanti a Szczesny, terzini Danilo e Cuadrado. Riposo per Alex Sandro.

L'articolo prosegue qui sotto

Fiorentina con Vlahovic e Ribery in avanti, tra i pali ci sarà Dragowski. Retroguardia composta da Milenkovic, Pezzella e l'altro ex Caceres. A centrocampo spazio per Pulgar con Castrovilli ed Amrabat, mentre sulle fasce Prandelli sceglie Venuti e Biraghi. Panchina per Koaumé.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.