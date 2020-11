Probabili formazioni Juventus-Ferencvaros: ottavi ad un passo, altra chance per Bernardeschi

La Juventus ospita il Ferencvaros sapendo che in palio c’è la possibilità di approdare agli ottavi di Champions. Pirlo opta per il 4-4-2.

Alla sua dodicesima partita la nuova di Andrea Pirlo può già dare l’assalto al primo obiettivo stagionale. I bianconeri questa sera scenderanno in campo allo Stadium contro il Ferencvaros sapendo che l’approdo agli ottavi di finale di è a portata di mano e può già essere raggiunto con ben due turni d’anticipo.

La classifica del Gruppo G parla infatti di un discorso già di fatto indirizzato: 9, Juventus 6, e Ferencvaros 1.

Qualora quindi il Barça dovesse riuscire a fare almeno un punto sul campo della Dinamo e la dovesse riuscire a vincere allo stadium contro i magiari, i due pass per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale per club messi in palio dal girone sarebbero già assegnati.

Per l’occasione, Andrea Pirlo non potrà contare su Demiral. Il difensore turco è alle prese con problemi muscolari e quindi, davanti a Szczesny, potrebbe agire una linea a quattro che prevede Cuadrado ed Alex Sandro sugli esterni, con De Ligt e Danilo chiamati a formare la coppia centrale nel cuore della difesa.

Linea a quattro anche a centrocampo, dove McKennie potrebbe essere spostato a destra, mentre Bernardeschi avrà un’altra chance importante a sinistra. Anche Federico Chiesa è pronto e scalpita per una maglia, ma è probabile che gli venga data solo una chance a gara in corso. In mediana saranno Arthur e Bentancur a garantire quantità e qualità.

In attacco possibile turno di riposo, almeno inizialmente, per Alvaro Morata. In avanti ci sarà dunque Dybala al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo.

Il Ferencvaros dovrebbe sistemarsi invece con un 4-2-3-1 nel quale Lovrencsics, Blazic, Kovacevic e Heister dovrebbero comporre la linea difensiva davanti a Dibusz.

Kharatin e Somalia saranno chiamati a fare da frangiflutti in mediana, mentre in attacco Nguen agirà da unica punta con Zubkov, Siger ed Uzuni a supporto.

Probabili formazioni Juventus-Ferencvaros

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, C. Ronaldo.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin, Somalia; Zubkov, Siger, Uzuni; Nguen.