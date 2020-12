Probabili formazioni Juventus-Dinamo Kiev: Ronaldo torna al suo posto

Cristiano Ronaldo farà il suo rientro in Juventus-Dinamo Kiev dopo il turno di riposo osservato a Benevento: accanto a lui Morata.

A due turni dal termine del girone di e dopo nove giornate di campionato, è lecito affermare che questa non può fare a meno di Cristiano Ronaldo: l'assenza del portoghese ha pesato a , facendo storcere il naso a chi voleva un suo impiego.

Alla fine pure 'CR7' è finito nel vortice del turnover, complice anche qualche noia fisica che ha convinto Pirlo a fare a meno di lui, affidando le chiavi dell'attacco a Morata e a Dybala: se lo spagnolo ha trovato l'ennesimo goal, l'argentino si è visto soltanto a sprazzi e non ha creato particolari difficoltà alla retroguardia sannita.

In Champions League si tornerà 'all'antico': fuori Dybala e spazio per la coppia Morata-Ronaldo inneggiata dal popolo bianconero, nonostante la qualificazione sia già in cassaforte. C'è, però, ancora una speranza di conquistare il primo posto, che permetterebbe di evitare un sorteggio più duro del previsto.

Ragion per cui la vittoria è l'unico risultato contemplabile all'Allianz Stadium, dove non ci sarà nuovamente Kulusevski: per lui altra panchina in vista e fiducia a Chiesa, esterno destro nel 4-4-2 adottato da Pirlo in fase difensiva. In mediana si rivedrà McKennie, il migliore per palloni recuperati, insieme a Bentancur e Ramsey, col gallese pronto ad avanzare sulla trequarti durante gli attacchi.

Demiral e Alex Sandro agiranno da terzini, con Bonucci e De Ligt a protezione della porta di Szczesny che non ottiene un clean sheet proprio dal match dell'andata, datato 20 ottobre.

Lucescu si affiderà al 4-2-3-1 e a Verbic nel ruolo di punta, con Tsygankov, Shaparenko e De Pena a sostenerlo qualche metro più indietro. Panchina per il talentino Supryaga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-DINAMO KIEV

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk; Tsygankov, Shaparenko, De Pena; Verbic.