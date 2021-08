Giornata di amichevoli: in campo Juve, Inter, Milan, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli

Ultimi test per le formazioni di Serie A a una settimana dal debutto: oggi in campo Juve, Inter, Milan, Atalanta, Roma, Lazio, Napoli e Sassuolo.

Prove generali per le squadre di Serie A. Esattamente ad una settimana dall'inizio del campionato 2021/2022, le 'big' scendono in campo per un test a ridosso del debutto ufficiale. 90 minuti per valutare le condizioni dei calciatori e il lavoro svolto durante la preparazione, soprattutto alla luce dei numerosi cambi in panchina come il ritorno di Allegri alla Juventus, l'arrivo di Sarri alla Lazio, Mourinho alla Roma e Spalletti al Napoli, oltre ad Inzaghi, subentrato ad Antonio Conte alla guida dell'Inter.

Il match di cartello del sabato è l'antipasto della Serie A tra la Juventus e l'Atalanta di Gasperini. All'Allianz Stadium, alle 20:30 si affrontano bianconeri e nerazzurri. Entrambe le formazioni sono reduci da due ko, rispettivamente contro Barcellona (3-0) e West Ham (2-0). Le Juve e Atalanta si ritrovano a distanza di tre mesi dalla finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri, mentre torneranno ad affrontarsi in Serie A il 28 novembre, proprio a Torino. Allegri punta sul tridente formato da Chiesa, Dybala e Ronaldo, mentre dall'altra parte Gasperini schiera i nuovi arrivati Musso, Lovato e il grande ex Demiral, con Muriel come riferimento offensivo.

Debutto allo Stadio Olimpico per José Mourinho, che per la prima volta si presenterà davanti ai suoi nuovi tifosi. La Roma ospita il Raja Casablanca nella gara di presentazione ufficiale della rosa 2021/2022. Davanti ai 20 mila spettatori di fede giallorossa, non ci sarà Edin Dzeko, sbarcato in settimana a Milano per vestire la maglia dell'Inter, mentre debutta il nuovo acquisto Matias Vina, arrivato per sostituire l'infortunato Spinazzola. Confermato dal 1' anche Nicolò Zaniolo, autore di buon precampionato e nella lista dei calciatori più attesi della nuova Serie A.

L'Inter campione d'Italia - ancora sotto shock per l'addio inaspettato di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per 115 milioni di euro - sfida a Monza la Dinamo Kiev. La squadra di Simone Inzaghi ha superato nel corso del ritiro Lugano, Pergolettese, Crotone e Parma: oggi l'ultimo test prima dell'esordio in programma a San Siro sabato prossimo alle 18:30 contro il Genoa. Inzaghi vuole risposte dai suoi ragazzi e attende un altro rinforzo in attacco dal mercato, in attesa delle ufficializzazioni degli arrivi di Dzeko dalla Roma e Dumfries dal PSV Eindhoven.

Si chiude con l'amichevole contro il Pescara di Auteri il ritiro a Castel di Sangro del Napoli di Luciano Spalletti. In attesa di risolvere il caso Insigne, con il rinnovo del contratto del capitano e numero 24 dei partenopei, la squadra azzurra cerca conferme contro il Delfino in vista del debutto in campionato al 'Maradona' contro il neopromosso Venezia. In attacco spazio ancora a Osimhen, che sarà supportato dal tridente formato da Insigne e Politano. Ancora out Manolas, con Rrhamani che farà coppia con Koulibaly.

Dopo il pari a reti inviolate (grazie al rigore neutralizzato da Maignan a Bale) contro il Real Madrid, il programma delle amichevoli del precampionato del Milan di Stefano Pioli si chiude con la gara amichevole contro il Panathinaikos. Non farà parte della sfida, in programma alle 20:30 al Nereo Rocco di Trieste, il centrocampista rossonero Franck Kessie, che nell'allenamento di giovedì ha rimediato uno stiramento al flessore della coscia sinistra. In avanti tocca ancora a Olivier Giroud, in goal di testa contro il Nizza.

Il programma si chiude con un'altra sfida tra due formazioni di Serie A. La Lazio e il Sassuolo si affrontano al 'Benito Stirpe' di Frosinone. Pochi dubbi per Maurizio Sarri e Alessio Dionisi, che mandano in campo il miglior undici in vista del debutto in campionato. Nei biancocelesti tridente con Felipe Anderson, Immobile e Correa, mentre dall'altra parte Haraslin, Djuricic e Traoré giocano alle spalle di Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, McKennie; Chiesa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Ilicic; Muriel. All. Gasperini.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All. Mourinho.

RAJA CASABLANCA (4-2-3-1): El Haddaoui; Madkour, Naim, Ouattara, Soukhane; Ngoma, Zrida; Farah, Moutaouali, Souboul; Yassine. All. Chabbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Satriano, Pinamonti. All. S. Inzaghi

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Sidcley; Andrevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, De Pena; Ramirez. All. Lucescu

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

PESCARA (3-4-3) Radaelli; Illanes, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; D'Ursi, Ferrari, Marilungo. All. Auteri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Dioudis; Juankar, Velez, Sideras; Kotsiras, Perez, Villafanez, Chatzigiovannis; Villafanez, N'Gbakoto; Macheda. All. Jovanovic

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SASSUOLO

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Correa. All. Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Haraslin, Djuricic, Traore; Caputo. All. Dionisi