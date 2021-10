Probabili formazioni Italia-Svezia Under 21: Tonali mezzala, dubbio Lucca

All'U-Power Stadium di Monza va in scena il big match del girone F riservato alle qualificazioni per gli Europei del 2023 dedicato alle selezioni Under 21.

Nell'impianto brianzolo, l'Italia del Ct Paolo Nicolato ospita la Svezia, attuale capoclassifica del raggruppamento.

Per gli 'azzurrini' si tratta di un match chiave lungo il percorso che conduce verso la rassegna continentale, e a spiegarne i motivi è la situazione di classifica che vede la truppa tricolore inseguire gli scandinavi ad un punto di distanza seppur con una partita in meno rispetto alla nazionale di Poya Asbaghi.

Nicolato sembra intenzionato a ripartire dalle solide certezze del suo 4-3-3 e dal brillante momento di forma di Sandro Tonali, già in odore di chiamata tra i big. Il talento del Milan dovrebbe agire da mezzala di destra con Sebastiano Esposito in mezzo e il genoano Rovella a completare il pacchetto di mezzo.

In attacco Colombo e Vignato sono i candidati per giocare ai lati di Lucca, nonostante la titolarità del bomber del Pisa sia in leggero dubbio. In difesa, a protezione della porta di Turati ci saranno Okoli e Lovato, con Bellanova e Udogie ad occupare i binari laterali.

Di fronte ci sarà una Svezia inquadrata secondo i canoni del 4-2-3-1: il riferimento avanzato sarà Prica, supportato tra le linee da Walemark, Nigren e Elanga. Mediana affidata a Gigovic e Hussein. In porta Brolin, difesa con Holm, Tolinsson, Vagic e Kahl.

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato.

SVEZIA (4-2-3-1): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Gigovic, Hussein; Walemark, Nigren, Elanga; Prica. All. Asbaghi.