Probabili formazioni Italia-Slovenia Under 21: Raspadori con Cutrone

La terza e decisiva giornata della fase a gironi mette di fronte Italia e Slovenia: Carnesecchi se la vedrà contro Celar, suo compagno alla Cremonese.

L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, dopo i due pareggi contro Repubblica Ceca e Spagna nel girone dell'Europeo di categoria, ha bisogno dei tre punti contro la Slovenia per arrivare ai quarti di fine maggio. Potrebbe bastare anche il pareggio, ma è un'evenienza che la Nazionale non vuole al momento mettere in conto.

L'Italia ha dominato nei precedenti tra le due squadre e spera di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta per la quarta volta nelle ultime sette edizioni di EURO U21. La Nazionale si affida infatti alla tradizione che la vuole imbattuta contro gli sloveni: 8 vittorie, consecutive, e un pareggio, nel primo incrocio vecchio di 26 anni.

Per i co-organizzatori della Slovenia è la prima fase finale EURO U21. Slovenia e Ungheria (l'altra nazione coorganizzatrice) sono le uniche all'esordio nel torneo del 2021. Il miglior piazzamento U21 della Slovenia è stato nel 2006, quando ha reggiunto gli spareggi dove però ha perso 2-0 complessivamente contro i futuri campioni dell'Olanda (0-0, 0-2).

Gli Azzurrini devono fare i conti con le assenze pesanti di Tonali, Scamacca, Delprato e Rovella. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Patrick Cutrone, coadiuvato da Raspadori. A centrocampo Maggiore dovrebbe agire da regista, con Pobega e Frattesi ai suoi lati. Frabotta e Zappa a tutta fascia. In difesa scelte quasi obbligate con Lovato, Gabbia e Marchizza. In porta Carnesecchi.

Proprio quest'ultimo se la dovrà vedere contro il suo compagno di squadra alla Cremonese, Žan Celar, giovane punta di proprietà della Roma che guiderà l'attacco della Slovenia. Alle sue spalle la batteria di trequartisti formata da Rogelj, Elsnik e Matko.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Frabotta; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.