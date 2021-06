Probabili formazioni Italia-Repubblica Ceca: Immobile in vantaggio su Belotti

L'Italia affronta la Repubblica Ceca nell'ultimo test che precede l'esordio a Euro 2020. Immobile al centro dell'attacco con Insigne e Berardi.

Ad una settimana esatta dall'esordio a Euro 2020 contro la Turchia, l'Italia scende in campo per l'ultimo test amichevole contro la Repubblica Ceca. Occasione buona per il Ct Roberto Mancini per fare le prove generali in vista del debutto ufficiale nella rassegna continentale, previsto per venerdì 11 giugno allo 'Stadio Olimpico' di Roma.

Al 'Renato Dall'Ara' di Bologna gli azzurri riproporrano l'ormai colladuato 4-3-3 con Donnarumma tra i pali. Davanti al classe 1999 spazio alla consueta linea a quattro difensiva con Florenzi e Spinazzola sui binari, mentre la coppia centrale sarà a forti tinte juventine con Chiellini e Bonucci.

A centrocampo Cristante agirà da play, affiancato da Barella sul centro-destra e Locatelli nei panni di mezzala sinistra. In avanti largo al tridente con Berardi e Insigne che agiranno da esterni d'attacco per innescare il terminale offensivo Immobile, destinato a vincere il ballottaggio con Belotti.

Sul fronte ospite largo al 4-2-3-1: Coufal e Boril in qualità di terzini, Kalas-Celutska coppia di mezzo a protezione di Vaclik. In mediana Masopust e Soucek, mentre alle spalle del riferimento avanzato Schick ci sarà il trio composto da Jankto, Darida e dal talento Hlozek.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-REPUBBLICA CECA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celutska, Boril; Masopust, Soucek; Hlozek, Darida, Jankto; Schick.