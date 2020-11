Probabili formazioni Italia-Polonia: Belotti nel tridente, Bastoni in difesa

A Reggio Emilia gli azzurri, estremamente rimaneggiati, sfidano Lewandowski e compagni per centrare il primo posto nel girone di Nations League.

Obiettivo . Anche in emergenza. L' di Alberico Evani, chiamato a 'sostituire' Roberto Mancini a causa della sua positività al Covid-19, questa sera alle 20.45 a Reggio Emilia sfida la . Con un solo obiettivo: vincere e sorpassare in testa al girone di Nations League. Per poi affrontare la trasferta in con tutto nelle proprie mani.

Non sarà semplice, anche in virtù dello 0-0 di Danzica di un mese fa, partita molto sofferta dalla squadra azzurra, nonostante le occasioni create. La vittoria, però, è necessaria. Anche perché un pareggio potrebbe rimettere in gioco anche l' per la testa del gruppo. Combinazioni e calcoli a cui non pensare. Così come non ci sarà bisogno di pensare alla questione testa di serie: gli azzurri sono già certi di essere in prima fascia al Mondiale 2022 dopo lo stop della .

Tornando a Reggio Emilia: Evani fa la conta degli assenti. Il numero totale tra infortunati, positivi e acciaccati è di 25 giocatori. Su 41 convocati, soltanto circa 25 stasera sono a disposizione. Non una percentuale indifferente. Tra gli assenti spiccano Bonucci, che ha dato forfait ieri, e Chiellini, ma anche Romagnoli. A centrocampo l'ultimo a dare forfait è Gagliardini, dopo un test dubbio. Out Verratti, Pellegrini, Sensi, Cristante, tra gli altri. Davanti niente Immobile, niente Caputo e niente Kean. Forfait anche di Chiesa e Grifo.

Evani fa di necessità virtù, anche se si porta dietro due dubbi da sciogliere: quello tra Belotti e Lasagna in attacco, visto che il gallo non è al meglio, e quello tra Florenzi e Di Lorenzo, perché l'esterno del non è al 100%. Per il resto, difesa davanti a Donnarumma che prevede Acerbi e Bastoni, con il solo Ferrari come alternativa. A sinistra verso la conferma Emerson.

Centrocampo per due terzi titolare, con Barella e Jorginho. A completarlo dovrebbe essere Manuel Locatelli, con Soriano e Pessina che si accomoderanno in panchina. Attacco con il centravanti incerto, mentre Bernardeschi e Insigne sugli esterni dovrebbero essere confermati.

La Polonia agirà con un 4-3-1-2 nel quale, in realtà, l'attaccante è uno solo: Robert Lewandowski, ovviamente. Il pericolo numero uno per gli azzurri. Al suo fianco Zielinski, con Moder a supporto qualche metro più dietro. Szymanski e Grosicki saranno gli interni di centrocampo iper-offensivi scelti da Brzeczek. Krychowiak il metronomo, con Bednarek e Glik coppia centrale. Kedziora e Bereszynski esterni. Szczesny tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-POLONIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymański, Krychowiak, Grosicki; Moder; Zielinski, Lewandowski.