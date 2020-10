Probabili formazioni Italia-Moldavia: esordio per Caputo

Amichevole a Firenze contro la Moldavia per l'Italia: ben tre i giocatori del Sassuolo in campo, tra cui Caputo (esordio a 33 anni). Sirigu in porta.

Sarà un' dalla forte impronta sperimentale quella che stasera scenderà in campo al 'Franchi' di Firenze per affrontare in amichevole la Moldavia, nazionale al 175esimo posto nel ranking FIFA.

Non un impegno di quelli impossibili per i ragazzi di Roberto Mancini, certamente di preparazione alle due sfide di in programma domenica e mercoledì prossimo contro la e l' .

Spazio, come giusto che sia, a chi non ne ha avuto molto nelle precedenti uscite, o anche a chi deve ancora esordire in azzurro: come il bomber Ciccio Caputo (che ieri ha preso parte alla conferenza stampa della vigilia assieme al ct), la cui presenza dal 1' non appare in discussione. Tridente d'attacco completato da Berardi ed El Shaarawy sulle fasce, con il 'Faraone' ancora scottato per il mancato ritorno alla .

Centrocampo inedito con Locatelli e Bonaventura a giostrare ai fianchi di Cristante, in cabina di regia per dirigere l'orchestra. Fiducia sulla linea dei terzini per Lazzari e Biraghi, con Mancini e Acerbi al centro della difesa a protezione della porta di Sirigu, che potrebbe indossare la fascia da capitano (l'altro candidato è El Shaarawy). Piccola curiosità: la squadra più rappresentata sarà il con tre elementi.

Schieramento abbottonato per la Moldavia, con due conoscenze del calcio italiano tra le sue fila: una è Ionita, attualmente in forza al , l'altra è Damascan, di proprietà del che l'ha prestato all'RKC Waalwijk in Olanda. Quest'ultimo agirà da unica punta nel 5-4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-MOLDAVIA

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

MOLDAVIA (5-4-1): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Damascan.