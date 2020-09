Probabili formazioni Italia-Bosnia: gioca Belotti, Immobile in panchina

Via alla Nations League: a Firenze l'Italia sfida la Bosnia con Belotti in attacco e Zaniolo mezzala. Il pericolo numero uno è Dzeko. Assente Pjanic.

10 mesi, un'eternità. Tanto è trascorso dall'ultima partita disputata dall' . Novembre 2019, spettacolare 9-1 all'Armenia a , tempi in cui il COVID-19 non sapevamo neppure che cosa fosse. 10 mesi dopo, riecco gli azzurri: via alla , primo avversario in un Franchi desolatamente vuoto.

e sono le altre Nazionali inserite nel girone 1. Lunedì sarà tempo di sfidare van Dijk e compagni nella loro tana. Ma intanto è tempo di affrontare la Bosnia di Edin Dzeko, già incontrata nel girone di qualificazione agli Europei e superata sia all'andata che al ritorno in maniera diametralmente opposta: soffertissimo 2-1 in rimonta a , netto 3-0 in trasferta.

Ciro Immobile partirà dalla panchina, e questa è la grande notizia. Mancini ha deciso di puntare su Andrea Belotti al centro dell'attacco. Sarà dunque il centravanti e capitano del Torino a giostrare nel tridente completato da Chiesa da una parte e da Insigne dall'altra.

Terzini con la valigia: titolare anche Florenzi, di rientro a dal prestito al senza conoscere cosa gli riserverà il domani, e Biraghi, che l' non ha riscattato dalla non dando dunque seguito allo scambio di prestiti di 12 mesi fa con Dalbert.

Praticamente tutto definito anche in mezzo al campo, dove agirà il trio formato da Barella, Jorginho e Zaniolo. Quest'ultimo regolarmente chiamato da Mancini dopo aver rischiato di saltare gli Europei, poi rinviati a causa della pandemia. Non convocato invece il futuro milanista Tonali, ancora in isolamento dopo aver contratto il virus.

La Bosnia si affiderà naturalmente a Dzeko, per il quale le sirene di mercato continuano imperterrite a cantare. Presente anche qualche altro volto nuovo come Kolasinac, esterno dell' . Mentre non ci sarà l'ex bianconero Pjanic, non convocato dopo essere risultato positivo al COVID-19.

Le probabili formazioni di Italia-Bosnia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic